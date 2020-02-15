جريمة تهز ديالى.. العثور على عائلة مقتولة ومقطعة بـ(طبر) جنوب بعقوبة

2020/02/15 | 08:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، بالعثور على عائلة مقتولة ومقطعة بـ(طبر) في اطراف ناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر، لـ"الغد برس"، إن "القوات الأمنية عثرت اليوم، على عائلة (امراة ورجل) مقتولة ومقطعة بـ(طبر) في قرية بأطراف ناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية نقلت جثتي الضحيتين للطب العدلي و فتحت تحقيقا في بملابسات الحادثة التي يشوبها الغموض".

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