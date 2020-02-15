حفلات عرس وعروض زواج في (تايمز سكوير) بنيويورك في عيد الحب (صور)

2020/02/15 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أقيم في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية أمس الجمعة، احتفالا بمناسبة عيد الحب، طغت عليه مظاهر الرومانسية.

ونظم في الساحة حفلي عرس كما يجتمع مئات الأزواج داخل الساحة الشهيرة.

ومن المتوقع بث عروض زواج مفاجئة على اللوحات الالكترونية الشهيرة داخل الساحة، بحسب "رويترز".

وأقام موقع تنظيم حفلات الزواج "نوت" منصة للزهور تتيح للمارة شراء باقاتهم المفضلة.

وقالت مايشا ريتش التي تستعد للزواج للصحفيين "التقينا ونحن نلعب (كول اوف ديوتي) على شبكة بلاي ستيشن، وقد رآني على الانترنت في فيسبوك بعد ذلك...



وها نحن هنا الآن بعد تسعة أعوام".

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