حماس تنفي الانباء التي زعمت عن اتفاق تهدئة بينها وبين الصهاينة

2020/02/15 | 08:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت حركة حماس الأنباء المتداولة بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد بين الاحتلال الصهيوني، وفصائل المقاومة في قطاع غزة.وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تعقيبه على تلك الأنباء، إن “الاحتلال الصهيوني لا يتوقف عن استهداف الفلسطينيين ويواصل حصاره لقطاع غزة”، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوانه المتواصل.وأشار قاسم إلى أنَّ الحركة […]

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