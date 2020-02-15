2020/02/15 | 08:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل عودة هازارد ستجعل ريال مدريد أفضل؟ (المستقلة) – حسام الدين جمال – يستعد إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، للعودة للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وذلك بعدما أكدت عدة تقارير صحفية أنه سيشارك مع الفريق المدريدي في مواجهة ضيفه سيلتا فيجو، مساء الأحد، بالجولة 24 من الدوري الإسباني.هازارد تعرض لإصابة في […]

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