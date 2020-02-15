2020/02/15 | 08:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بعثور السلطات الامنية في محافظة ديالى على عائلة مقتولة بالكامل.

وقال المصدر لشفق نيوز ان السلطات الامنية عثرت على عائلة مقتولة بأكملها في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

واضاف المصدر ان عملية القتل تمت ذبحاً، بأسلحة بيضاء، وفق التشحيص الاولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على أسرة مذبوحة بالكامل في ديالى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على أسرة مذبوحة بالكامل في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).