الجيش السوري يتقدم وتركيا تسعى بهذا السلاح لوقف تقدمه

2020/02/15 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب الجيش السوري من إكمال «طوق الأمان» حول طريق حلب- حماه الدولي، في حين تواصل تركيا إرسال تعزيزات إلى إدلب بهدف عرقلة تقدّم الجيش والحيلولة دون وصوله إلى نقاط تعتبرها أنقرة حسّاسة.ويبدو أن الهدف المرحلي للجيش السوري، والمتمثّل في تأمين طريق حلب ــــ حماة الدولي (M5)، بات باليد تقريباً، بعدما سيطر الجيش على الطريق، […]

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