جودت: 170 نائبا ابدوا استعدادهم للتصويت على كابينة علاوي

2020/02/15 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت النائب المستقلة ندى شاكر جودت، اليوم السبت، عن استعداد 170 نائبا للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينة أن الأخير انهى جميع اسماء الوزراء وارسلهم الى هيئة المساءلة والعدالة.وقالت جودت، إن “رئيس الوزراء المكلف انهى جميع اسماء الوزراء وارسلهم الى هيئة المساءلة والعدالة لضمان عدم شمولهم باجتاث […]

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