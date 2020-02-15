2020/02/15 | 09:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تصدر بيانا بشأن إجازات السوق وتحويل مركبات الحائز الثالث وذوي الاحتياجات الخاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 09:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر بيانا بشأن إجازات السوق وتحويل مركبات الحائز الثالث وذوي الاحتياجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر بيانا بشأن إجازات السوق وتحويل مركبات الحائز الثالث وذوي الاحتياجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).