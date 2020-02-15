بسبب “كورونا”.. احتجاز 8 طائرات خلال ساعات في لندن

2020/02/15 | 09:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شهد مطار هيثرو في لندن “أزمة” حقيقية، بعد أن تم حجز 8 طائرات صباح السبت، بسبب مخاوف من إصابة عدد من الركاب بفيروس كورونا الجديد.وطُلب من المسافرين على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية “يونايتد”، القادمة من سان فرانسيسكو، البقاء في الطائرة بعد هبوطهم، لأن شخصا ما على متنها ربما يكون […]

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