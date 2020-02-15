شفاء حالتين مصابتين بـ “كورونا” في الإمارات

2020/02/15 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس “كورونا” الجديد في الإمارات إلى 3 أشخاص، وذلك بعد إعلان السلطات عن تعافي حالتين من الفيروس من إجمالي 8 إصابات مسجلة.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين الأول يبلغ من العمر 41 عاما، وابنه البالغ 8 أعوام.وكانت الوزارة […]

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