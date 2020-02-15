الطقس.. أمطار في المحافظات الشمالية وشحة في الوسط والجنوب مع موجات دافئة

2020/02/15 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قال المتنبئ الجوي صادق عطية، إن اندفاع المنخفض الجوي الجديد، بدأ يشكل حزاما سحابيا يشمل كافة مدن البلاد.وذكر عطية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه أنه “مع بداية اندفاع المنخفض الجوي خلال ساعات نهار اليوم، نلاحظ تشكل حزاما سحابيا حاليا يشمل كافة المدن، لتكون الأجواء غائمة في وسط وشمالي […]

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