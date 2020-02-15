تعيين يسرا رئيسة شرف أيام القاهرة للدراما العربية في باريس

2020/02/15 | 09:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُختيرت الممثلة المصرية يسرا لتكون رئيسة شرف ​أيام القاهرة للدراما العربية​ في باريس والتي تحمل عنوان “​دورة مئوية فريد شوقي​ “، وذلك وفقا لما أعلنته “جمعية ثقافة بلا حدود ” […]

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