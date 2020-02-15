لاشيكاغو ولاقندهار ولاجماعات طائفية تتفاخر ببطة وتلعب بنار!

2020/02/15 | 09:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج أبدأ بالمباشرمستشرفا المستقبل المنظور بناء على إستقراء الماضي القريب والحاضر المعاش وأقول بأن حكومة علاوي الانتقالية لن تختلف عن سابقاتها من حيث المحاصصة المقيتة والتوافقية العتيقة في تشكيلتها […]

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