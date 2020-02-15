ترتيب الدول الأكثر إنفاقا على السلاح في 2019 من بينها العراق بهذا المركز

2020/02/15 | 09:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن النفقات العسكرية العالمية ارتفعت بنسبة 4 بالمئة في 2019، في أكبر زيادة تسجل منذ نحو عشر سنوات، وسط تنافس متزايد بين القوى الكبرى وسباقها على التقنيات الجديدة.وقال مدير المعهد، جون شيبمان، عند تقديمه التقرير على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن “هذه النفقات […]

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