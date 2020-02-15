2020/02/15 | 09:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 139 حالة وفاة في الصين خلال يوم واحد بسبب فيروس 'كورونا') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 139 حالة وفاة في الصين خلال يوم واحد بسبب فيروس 'كورونا') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).