2020/02/15 | 09:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعتصام الطلابي بجامعة المثنى يعلن العودة للدوام مع تحديد يوم للتظاهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 09:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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