الرافدين ينشر تعليمات قروض الـ 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض

2020/02/15 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، السبت (15 شباط 2020)، التعليمات التي تخص منح قروض ( 50 ) مليون دينار للمواطنين ل...





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