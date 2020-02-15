نائب: علاوي أكمل كابينته الوزارية وستنال ثقة البرلمان قبل انتهاء المدة الدستورية

2020/02/15 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت (15 شباط 2020)، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اكمل تقريبا تسمية وزراء الحكومة الجديدة.

وقال الشمري في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، ان "التشكيلة الجديدة ستكون من المستقلين التكنوقراط ليس فيها أي وزير سابق رغبة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين وتوجيهات المرجعية الدينية".

وأضاف ان "اغلب الكتل السياسية مع هذا التوجه وستصوت الحكومة الجديدة ومنحها الثقة وضمن المدة الدستورية".

وشدد الشمري على "ضرورة الحضور النيابي لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها الوزاري والذي يتطابق مع المطالب الشعبية".

وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد عثمان الخالدي، قد أكد الخميس (13 شباط 2020)، قرب إكمال رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي، إنه "تم إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، لافتاً إلى، أن "علاوي سيعلن عنها رسمياً الأحد المقبل".

وأوضح الخالدي، أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية".

وأشار إلى، أن "هناك ضغوطاً من قبل بعض الكتل إلّا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب"، مبيناً أن "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة وسيعلن عنها الأحد المقبل".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد ذلك، تعهد علاوي خلال كلمة له بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

بغداد اليوم- متابعة

نشر البيت الأبيض أمس الجمعة، الرسالة التي قدمها إلى الكونغرس الأميركي لشرح الأسباب التي دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وجاء في الرسالة أن ترامب أمر بالضربة التي

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أكد النائب عن تحالف سائرون، حسن جلال الكناني، الخميس (13 شباط 2020)، أن أكثر من 70 % من القوى السنية مع تمرير الكابينة الحكومية في حال قدمها رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى البرلمان.

وقال الكناني في تصريح ص

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كشف محمد الخالدي، رئيس كتلة بيارق الخير، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب سيصوت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، التي تم اكمال تشكيلها وتضم خمس وزيرات خلال يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي

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