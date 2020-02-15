البيت الأبيض ينشر رسالته إلى الكونغرس بشأن اغتيال المهندس وسليماني

2020/02/15 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نشر البيت الأبيض أمس الجمعة، الرسالة التي قدمها إلى الكونغرس الأميركي لشرح الأسباب التي دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وجاء في الرسالة أن ترامب أمر بالضربة التي قتلت سليماني الشهر الماضي ردا على هجمات وقعت في الماضي.

وورد فيها "وجه الرئيس بهذا التحرك ردا على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة من جانب إيران وميليشيات تدعمها إيران على القوات والمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط".

ونشرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الرسالة بعد يوم من إقرار مجلس الشيوخ تشريعا حاز على دعم نادر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقيد قدرة الرئيس على شن حرب على إيران.

وقالت الرسالة إن "غرض الهجوم كان حماية العسكريين الأميركيين وردع إيران وإضعاف قدرة الميليشيات التي تدعمها إيران على شن هجمات وإنهاء التصعيد الاستراتيجي الإيراني في الهجمات".

وذكرت أيضا أن الدستور يعطي الرئيس الحق في إصدار أمر باستخدام القوة لحماية البلاد من هجوم أو تهديد أو هجوم وشيك.

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت (15 شباط 2020)، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اكمل تقريبا تسمية وزراء الحكومة الجديدة.

وقال الشمري في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، ان "التشكيلة الجديدة ستكون

بغداد اليوم-متابعة

أكد النائب عن تحالف سائرون، حسن جلال الكناني، الخميس (13 شباط 2020)، أن أكثر من 70 % من القوى السنية مع تمرير الكابينة الحكومية في حال قدمها رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى البرلمان.

وقال الكناني في تصريح ص

بغداد اليوم- بغداد

كشف محمد الخالدي، رئيس كتلة بيارق الخير، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب سيصوت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، التي تم اكمال تشكيلها وتضم خمس وزيرات خلال يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي

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