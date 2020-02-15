2020/02/15 | 09:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين ينشر تعليمات قروض الـ50 مليوناً المخصصة للبناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 09:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين ينشر تعليمات قروض الـ50 مليوناً المخصصة للبناء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين ينشر تعليمات قروض الـ50 مليوناً المخصصة للبناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).