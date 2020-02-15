أميركا تجلي رعاياها من سفينة محتجزة في اليابان بسبب كورونا

2020/02/15 | 09:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستجلي وزارة الخارجية الأميركية بعض المواطنين، وأسرهم من السفينة "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، التي تأكدت إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا الجديد.

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