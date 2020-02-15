تعليمات جديدة للحصول على قرض 50 مليون دينار لبناء قطعة أرض سكنية

2020/02/15 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، التعليمات التي تخص منح قروض ( 50 ) مليون دينار للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، ان “الحصول على قروض البناء يكون في فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات”.أدناه نص تعليمات الحصول على قروض الـ 50 […]

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