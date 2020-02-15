مصرف الرافدين ينشر تعليمات قروض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض

2020/02/15 | 09:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض ( 50 ) مليون دينار للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية ….وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان الحصول على قروض البناء يكون […]

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