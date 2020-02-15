2020/02/15 | 09:40 - المصدر: سومر نيوز
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مقرب من علاوي: الكابينة جاهزة للتصويت بدءا من الغد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد نائب مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، أن الكابينة اكتملت وأصبحت جاهزة للتصويت ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقرب من علاوي: الكابينة جاهزة للتصويت بدءا من الغد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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