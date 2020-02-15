مقرب من علاوي: الكابينة جاهزة للتصويت بدءا من الغد

2020/02/15 | 09:40 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد نائب مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، أن الكابينة اكتملت وأصبحت جاهزة للتصويت ب...

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