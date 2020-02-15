غموض حول أسرة مذبوحة بالكامل في ديالى

2020/02/15 | 09:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، يوم السبت، بعثور السلطات الامنية في محافظة ديالى على عائلة مقتولة بالكامل....

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