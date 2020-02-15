المرور تصدر توضيحاً يخص إجازات السوق وتحويل مركبات الحائز الثالث وذوي الاحتياجات الخاصة

2020/02/15 | 09:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، السبت، توضيحاً يخص إجازات السوق ومركبات الحائز الثالث ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورسوم تسجيل الدراجات النارية.وقالت المديرية في بيان تلقته “عين العراق نيوز”، إن “يوم […]

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