2020/02/15 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن منح قروض50 مليون دينار للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “الحصول على قروض البناء يكون في فروع المصرف حصراً والمنتشرة في بغداد والمحافظات”.وجاءت التعليمات الخاصة بالقروض كالتالي: 1- منح قرض حده الأعلى 50 مليون دينار لغرض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين ينشر تعليمات قروض الـ 50 مليون للمواطنين المخصصة للبناء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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