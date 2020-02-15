القبض على عصابة بحوزتها مخدرات وأسلحة مختلفة في ذي قار

2020/02/15 | 09:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة وضبط بحوزتها كمية من المخدرات ومختلفة انواع واسلحة واعتدة.

وذكرت الشرطة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "من خلال جمع المعلومات تمكنت قوة مكتب مكافحة المخدرات في ذي قار مساء امس الجمعة، من القبض على متاجرين بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الانواع، في مدينة الناصرية".

وبينت انها "القت القبض على ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالمواد المخدرة وضبطت مادة بيضاء بلورية الشكل من فصيلة مادة الكريستال المخدرة وموادا اخرى تدخل في صناعة المخدرات بالإضافة الى عجينة وباودر ابيض اللون وميزان إلكتروني خاص".

واشارت الى انه "من خلال التحقيق تم ضبط مسدسين مع اعتدة وبندقية كسرية وبندقية كلاشنكوف وناظور ومطرقة واختام وكمية من مادة الكريستال المخدرة وضبط مادة اخرى ذات لون ابيض بلوري داخل حقيبة".

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