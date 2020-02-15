الرافدين ينشر تعليمات قروض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض

2020/02/15 | 09:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مصرف الرافدين، السبت، عن منح قروض ( 50 ) مليون دينار للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية ....وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان الحصول على قروض البناء يكون في فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات . 1-منح قرض حده الاعلى ( 50 ) مليون دينار لغرض البناء لكل مواطن يمتلك قطعة ارض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الاصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف من الدرجة الاولى ويشترط تقديم خارطة واجازة بناء باسمه ضمن المستمسكات المطلوبة وان القيمة التقديرية لقطعة الارض لاتقل عن مبلغ القرض + 20% .2-يصرف القرض بدفعتينأ‌-الدفعة الاولى 25 مليون دينار عند اكمال البتلوب‌-الدفعة الثانية 25 مليون دينار عن التسقيف3-قبول منح دفعة واحدة فقط من مبلغ القرض حسب طلب المقترض للتخفيف من كاهل المواطنين في تسديد القسط على كامل مبلغ القرض ويتم احتساب الاقساط والفوائد حسب مبلغ القرض المطلوب .4-قبول قطعة ارض من الدار الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار ( دار سكن )5-في حالة عدم كفاية راتب موظف واحد يتم الاستعانة بموظف ثاني ليغطي راتبهم القسط الشهري + الفائدة بغض النظر عن صلة القرابة ( الزوج – الابن – الاخ – الاب.

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