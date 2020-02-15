موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم والقنوات الناقلة

2020/02/15 | 09:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةيلعب برشلونة أمام ضيفه خيتافي اليوم السبت في ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.تجمع المباراة بين برشلونة صاحب المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 49 نقطة، متأخراً عن ريال مدريد بفارق 3 نقاط، وبين خيتافي صاحب المركز الثالث بـ42 نقطة.لم يتذوق خيتافي الخسارة في أخر 4 مباريات لعبها في الدوري متفوقاً على (ليجانيس وريال بيتيس وأتلتيك بيلباو فالنسيا)، مما يعني أن الفريق يعيش انتعاشة على مستوى النتائج وسيكون منافساً قوياً لبرشلونة في المباراة.موعد مباراة برشلونة اليوم والقنوات الناقلةتنطلق المباراة في الساعة (19:00 بتوقويت الإمارات)، و(18:00 بتوقيت السعودية)، و(17:00 بتوقيت القاهرة)، و(15:00 بتوقيت جرينيتش).تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD3، بتعليق صوتي عصام الشوالي.قائمة برشلونة في المباراة القادمة ضد خيتافي:حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، جوردي ألبا، أومتيتي، سيرجي روبيرتو، أراوخو.خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرتور، دي يونج، فيدال، جونيور فيربو.خط الهجوم: ليونيل ميسي، جريزمان، أنسو فاتي، ماناج.

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