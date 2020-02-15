الرافدين يوضح شروط قروض الاسكان

2020/02/15 | 09:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن التعليمات الخاصة بقروض الإسكان للمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الحصول على قروض البناء يكون في فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات، وبواقع 50 مليون دينار لغرض بناء منزل".

وبين ان "الحد الاعلى للقرض هو 50 مليون دينار لكل مواطن يمتلك قطعة ارض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الاصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف من الدرجة الاولى ويشترط تقديم خارطة واجازة بناء باسمه ضمن المستمسكات المطلوبة وان القيمة التقديرية لقطعة الارض لا تقل عن مبلغ القرض + 20%".

وأضاف "يتم صرف القرض بدفعتين، الاولى 25 مليون دينار عند اكمال البتلو، والدفعة الثانية 25 مليون دينار عند التسقيف".

واشار الى "قبول منح دفعة واحدة فقط من مبلغ القرض حسب طلب المقترض للتخفيف من كاهل المواطنين في تسديد القسط على كامل مبلغ القرض ويتم احتساب الاقساط والفوائد حسب مبلغ القرض المطلوب".

وتابع المكتب "يتم قبول قطعة ارض من الدار الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار (دار سكن)"، مضيفا انه "في حال عدم كفاية راتب موظف واحد يتم الاستعانة بموظف ثاني ليغطي راتبهم القسط الشهري + الفائدة بغض النظر عن صلة القرابة (الزوج، الابن، الاخ، الاب)".

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