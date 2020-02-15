تعرف على ترتيب العراق من بين الدول العربية بحجم القروض من البنك الدولي (صورة)

2020/02/15 | 09:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

احتل العراق المركز السادس من بين الدول العربية بقيمة قروض البنك الدوليالتي بلغت 5.6 مليار دولار بحسب آخر احصائية.

فيما تصدرت مصر القائمة، من حيث القروض من البنك الدولي، بقيمة 22.4 مليار دولار.

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