2020/02/15 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة قاسية ضد نادي مانشستر سيتي بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.وذكرت صحيفة “جارديان” الإنجليزية أن “اليويفا قرر منع مانشستر سيتي من خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا”.وسيبدأ تنفيذ العقوبة من الموسم المقبل، أي أن مانشستر سيتي لن يتمكن من المشاركة في البطولة الأوروبية خلال موسمي 2020/2021، و2021/2022.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي يمنع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال لموسمين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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