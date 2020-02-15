مصدر نيابي لـ “العهد نيوز”: علاوي سيقدم كابينته الوزارية يوم غد الاحد

2020/02/15 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلن مصدر نيابي، عن ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيقدم كابينته الوزارية الى مجلس النواب، يوم غد الاحد.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم السبت، ان “الكتل السياسي ستصوت بالايجاب على الكابينة”.

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