المرور تصدر بياناً بشأن إجازات السوق ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة

2020/02/15 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، توضيحاً يخص إجازات السوق ومركبات الحائز الثالث ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورسوم تسجيل الدراجات النارية.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “يوم السبت دوام رسمي في جميع مواقع التسجيل وإصدار الاجازات وحتى الرابعة عصراً”، مبينةً أنه “بإمكان الأشخاص الذين أكملوا السابعة […]

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