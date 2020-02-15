مادورو يتهم رئيس البرازيل بدعم جماعات إرهابية سعيا إلى الحرب ضد فنزويلا

2020/02/15 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة نظيره البرازيلي جاير بولسونارو بأنه يسعى إلى “نزاع مسلح” بين بلديهما.وقال مادورو أمام صحافيين أجانب في كراكاس إن “بولسونارو يقوم بتدريب القوات المسلحة البرازيلية لنزاع مسلح مع فنزويلا، وبدعمه مجموعة إرهابيين هاجموا ثكنة عسكرية فنزويلية”.ويشير مادورو بذلك إلى هجوم شنه في 22 كانون الأول الماضي فارون من […]

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