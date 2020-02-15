2020/02/15 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد تكشف سبب عدم إعادة فتح طريق محمد القاسم رغم إكمال أعمال الصيانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تكشف سبب عدم إعادة فتح طريق محمد القاسم رغم إكمال أعمال الصيانة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تكشف سبب عدم إعادة فتح طريق محمد القاسم رغم إكمال أعمال الصيانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).