عشرات البوارج الحربية الأمريكية تصل إلى بحر العرب وخليج عدن

2020/02/15 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثار توافد القطع البحرية الأمريكية إلى المياه الدولية لليمن مزيدا من الشكوك حول النوايا الأمريكية في المنطقة وعلى وجه التحديد في اليمن.وقال خبير عسكري في الجيش الوطني اليمني، في تصريح خاص لـ”الميدان اليمني”، طلب عدم الكشف عن اسمه، “انه على عكس المتوقع ووفقا للسياسة الأمريكية التي تضع لها هدفا وهميا ظاهرا […]

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