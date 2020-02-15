2020/02/15 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو مرعب..ما حقيقة آلاف الغربان التي تحلق فوق ووهان المستقلة / يعرف الغراب بأنه حيوان يتغذى على الكائنات الحية الميتة انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو، شوهد آلاف المرات على المواقع الاجتماعية، ويزعم ظهور عدد كبير من الغربان فوق سماء مدينة ووهان الصينية، التي كانت مصدر انتشار فيروس كورونا.اقرأ المزيد : « همس في […]

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