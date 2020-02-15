انجاز الأعمال الخاصة بطريق محمد القاسم والافتتاح خلال أيام قليلة

2020/02/15 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت امانة بغداد، السبت (15 شباط 2020)، اكتمال انجاز الأعمال الخاصة بطريق سريع محمد القاسم، وسط العاصمة بغداد، مشيرة الى أن الافتتاح سيكون خلال أيامٍ قليلة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تساؤلات ترد الأمانة عن توقف أعمال الصيانة، وهنا توضح أمانة بغداد ان الأعمال ليست متوقفة بل انها انجزت بالكامل".





وبينت، أن "سبب عدم اعادة فتح الطريق هو انتظار تصلب الكونكريت، لا سيما ان الأيام الماضية شهدت انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، الذي من شأنه ان يؤخر تصلب الكونكريت عدة ايّام".





وأضافت، أن "الأيام القليلة المقبلة من الأسبوع الجاري ستشهد افتتاح الطريق المذكور أمام حركة السير والمرور، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

وكانت أمانة بغداد، قد حددت، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، موعد انتهاء أعمال الصيانة بطريق سريع محمد القاسم وسط العاصمة بغداد وإعادة فتحه.

وذكرت الأمانة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن "نسبة انجاز بلغت 89 ‎%‎ تم تحقيقها بأعمال الصيانة الخاصة بالطريق السريع محمد القاسم".

ورجحت الأمانة "انجاز العمل في المرحلة الرابعة والحالية، وافتتاحها امام حركة السير والمرور منتصف الشهر المقبل".

بغداد اليوم _ البصرة

انطلقت، مساء اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من ساحة ام البروم في محافظة البصرة، قاصدة الاعتصامات المركزية بفلكة البحرية وسط المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن حشود المتظاهرين انطلقت من ساحة ام البروم وتوجهت نحو ساحة ال

بغداد اليوم- بغداد

أعادت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ طريبيل الحدودي عجلتين نوع (براد) محملة بأدوية بشرية المنشأ اردني لعدم وجود إجازة استيراد خاصة بها.

وبحسب بيان صادر من الهيأة، فانه "تم إعداد محضر أصولي وإعادتها إلى الجانب الأردني عبر مد

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة (14 شباط 2020)، انقاذ ستة أشخاص بعد تعطل المصعد بهم داخل مستشفى الكاظمية في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "غيارى الدفاع المدني في بغداد الكرخ، أنقذوا ستة أشخاص، أ

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