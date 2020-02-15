قُتلا بآلة حادة.. العثور على جثتي رجل وزوجته في منزلهما جنوب ديالى

2020/02/15 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت (15 شباط 2020)، بالعثور على جثتي رجل وزوجته في منزلٍ سكني جنوب المحافظة، بعد قتلهما بآلة حادة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة امنية عثرت على جثتي رجل وزوجته مقتولين في منزلهما بآلة حادة، في أطراف ناحية بهرز (12كم جنوب بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "الاجهزة الأمنية بعد وصولها الى مكان الحادث فتحت تحقيقاً بالجريمة التي حدثت".

بغداد اليوم - بغداد

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، السبت (15 شباط 2020)، واجبات الشرطة المجتمعية بشأن مراكز المساج المنتشرة في العاصمة بغداد ومكافحة الدعارة فيما اشارت الى ان تعاون المواطنين في هذا الجانب عامل أساس

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل اثنين من منتسبي طوارئ الشرطة بنيران قناص داعشي جنوب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "اثنين من منتسبي طوارئ الشرطة قد قتلا بنيران قناص داعشي قرب منطقة عبار

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة (14 شباط 2020)، أن سلاح الجو التركي شن سلسلة من الغارات الجوية في منطقة جبلية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام، إن "الغارات أسفرت عن تحييد 6 من أعضاء حزب العمال ال

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