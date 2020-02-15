أمانة بغداد تكشف سبب عدم إعادة فتح طريق محمد القاسم

2020/02/15 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت أمانة بغداد، اليوم السبت، أن عدم إعادة افتتاح طريق محمد القاسم رغم إنجاز أعمال الصيانة إلى انتظار تصلب الكونكريت، مبينةً أن الأيام القليلة المقبلة من الأسبوع الحالي ستشهد إعادة فتح الطريق.وقالت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “تساؤلات تردها عن توقف أعمال الصيانة”، موضحةً أن “الأعمال ليست متوقفة بل أنها […]

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