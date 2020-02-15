تطور هام.. الصين تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا

2020/02/15 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور هام يتعلق بفيروس كورونا الذي يؤرق العالم، أبلغت الصين عن 2661 حالة إصابة جديدة بالفيروس، اليوم السبت، في الوقت الذي تصعّد فيه الإجراءات لاحتواء تفشي المرض وطمأنة جمهورها القلق.

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