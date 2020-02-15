أمانة بغداد توضح سبب تأخّر افتتاح طريق محمد القاسم

2020/02/15 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت أمانة بغداد، اليوم السبت، سبب تأخّر افتتاح طريق محمد القاسم،

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