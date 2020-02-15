المرور تصدر توضيحاً يخص إجازات السوق وتحويل مركبات الحائز الثالث وذوي الاحتياجات الخاصة والدراجات النارية

2020/02/15 | 10:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، توضيحاً يخص إجازات السوق ومركبات الحائز الثالث ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورسوم تسجيل الدراجات النارية.وقالت المديرية في بيان، إن “يوم السبت دوام رسمي في جميع مواقع التسجيل وإصدار الاجازات وحتى الرابعة عصراً”، مبينةً أنه “بإمكان الأشخاص الذين أكملوا السابعة عشر من عمرهم أن يحصلوا على […]

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