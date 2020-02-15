2020/02/15 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصادي لـ/نينا/ : تاخر اقرار الموازنة سينعكس على الاستقرار الاقتصادي للبلد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 10:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي لـ/نينا/ : تاخر اقرار الموازنة سينعكس على الاستقرار الاقتصادي للبلد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي لـ/نينا/ : تاخر اقرار الموازنة سينعكس على الاستقرار الاقتصادي للبلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).