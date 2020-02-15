إجراءات العراق للوقاية من المرض المميت..الصحة العالمية تقيّم

2020/02/15 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت منظمة الصحة العالمية تقييمها بخصوص، إجراءات العراق للوقاية من فايروس كورونا القاتل....

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