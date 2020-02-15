بومبيو يعلن إجراء

2020/02/15 | 10:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني خلال لقائه بومبيو - صورة: فرانس برس

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