2020/02/15 | 10:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (12 اجتماعاً لمسرور بارزاني في اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (12 اجتماعاً لمسرور بارزاني في اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).