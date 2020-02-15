الزمالك يهزم الترجي التونسي ويتوج بالسوبر الافريقي

2020/02/15 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج الزمالك المصري بطلاً لكأس السوبر الافريقي للمرة الرابعة في تاريخه ، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3/1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي “هدفين” في الدقائق 2 و 57 ، و95 فيما

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